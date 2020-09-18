После скандала с изменой Тарзана начали вскрываться всё новые и новые подробности личной жизни стриптизёра. К примеру, звезда 90-х Наталья Штурм рассказала, что в своё время отказала Тарзану. Певицу не устроило количество поклонниц Тарзана.

"Тарзан ухаживал за мной, мы даже ездили купаться на Москву-реку, он там показывал, каков без одежды, — поделилась откровениями певица. — А пока мы ехали, ему написали и позвонили женщин 150, не меньше. После прогулки я ушла домой, не пригласив его, чему он был очень удивлён. Но я люблю моногамных мужчин, эстафетная палочка — не моё", — рассказала Наталья.