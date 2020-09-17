Джигурда обнажился в студии программы "Секрет на миллион"

Советский актёр театра и кино Никита Джигурда стал гостем программы, ведущей которой является Лера Кудрявцева. В процессе передачи артиста даже удалось довести до слёз: он "закричал, словно раненый зверь, и заплакал", сообщила телеведущая. Кроме того, в процессе съёмок Джигурда разделся и продемонстрировал своё тело.

Выпуск передачи с эпатажным артистом запланирован на 19 сентября.

Кудрявцева отметила, что передача в итоге получилась очень "горячей", так как у Никиты Джигурды очень сложный нрав.

Во время съёмок передачи Джигурда даже прослезидся, так как для него был подготовлен специальный вопрос стоимостью в 1 миллион рублей.

Напомним, что актёр Никита Джигурда стал популярным после съёмок в фильмах "Любовницы", "Что творят мужчины" и другие.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Джигурда продолжает доказывать "невиновность" Ефремова.