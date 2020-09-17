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«У тебя никогда болит горло, когда ты рычишь?»: Никита Джигурда и вопрос, который он не ожидал услышать. Каким бывает артист, когда его никто не видит? Кто считает, что актеру самое место не на экране, а в психиатрической клинике? Какой диагноз ставят ему врачи? И сколько зарабатывает Никита Джигурда на своих скандалах? ⠀ ⠀ © AO «Телекомпания НТВ». ⠀ ⠀ #секретнамиллион#нтв#леракудрявцева#кудрявцева#вечер#суббота#телевидение#телешоу#программа#россия#москва#tv#ntv#russia#moscow#secretnamiilion#million#stars#твшоу#токшоу#секреты#тайны#расследования#никитаджигурда#джигурда
Советский актёр театра и кино Никита Джигурда стал гостем программы, ведущей которой является Лера Кудрявцева. В процессе передачи артиста даже удалось довести до слёз: он "закричал, словно раненый зверь, и заплакал", сообщила телеведущая. Кроме того, в процессе съёмок Джигурда разделся и продемонстрировал своё тело.
Выпуск передачи с эпатажным артистом запланирован на 19 сентября.
Кудрявцева отметила, что передача в итоге получилась очень "горячей", так как у Никиты Джигурды очень сложный нрав.
Во время съёмок передачи Джигурда даже прослезидся, так как для него был подготовлен специальный вопрос стоимостью в 1 миллион рублей.
Напомним, что актёр Никита Джигурда стал популярным после съёмок в фильмах "Любовницы", "Что творят мужчины" и другие.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Джигурда продолжает доказывать "невиновность" Ефремова.
Директор Центра изучения и интеграции "Северная Евразия" Алексей Дзермант, который сейчас находится в Минске, рассказал главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой о том, что у них там, в Белоруссии, происходит.