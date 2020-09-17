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Малышева раскрыла секрет стройной фигуры Валерии

Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала, как певице Валерии удаётся сохранить стройную фигуру.

Малышева раскрыла секрет стройной фигуры Валерии

Она побывала в гостях у звезды.

В сторис своего Instagram Малышева показала содержимое холодильника певицы, которая может похвастаться тонкой талией.

Телезвезда утверждает, что артистка сидит на строгой диете.

Именно правильное питание позволяет ей сохранять стройную фигуру, красоту кожи, волос и ногтей. Кроме того, пища может как улучшить, так и ухудшить здоровье.

Малышева рассказала, что на кухне у Валерии стоит кастрюля с постным борщом, а также приготовленные на пару рыбные котлеты.

Иногда Валерия позволяет себе съесть творожные кексы без сахара.

Кроме того, исполнительница несколько раз в неделю занимается спортом. Она не пропускает тренировки даже во время гастролей.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что телеведущая Елена Малышева изменила мнение о коронавирусе.

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