Известная певица Рита Дакота устроила себе и любимому внезапный короткий отдых за границей. Своего ребёнка Рита оставила бабушке. И поделилась этим в Сети. Однако вместо того, чтобы порадоваться за девушку, подписчики обрушили на неё огромное количество негатива.

"После этого отвращение к вам. Видимо, для вас ребёнок — работа, от которой нужно отдыхать, при учёте того, что вы и так много времени по работе находитесь не с дочкой рядом. Или ребёнок для вас просто пиар", — написала podarki72ru.

"Выздоровевший от коронавируса человек может распространять вирус до 90 дней. Дома бы посидела, только вирус везде разносит, скольких уже могла заразить", — отметила svetlana_v.19.