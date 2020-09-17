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Никас Сафронов: я отказываюсь нести ответственность за сына

Российский художник Никас Сафронов отказался нести ответственность за ущерб, причинённый турецкому отелю, лишними килограммами сына. И также он заявил, что сын портит его имидж.

"Я не собираюсь нести ответственность за любые последствия, связанные с его лишним весом", — заявил Сафронов, пожаловавшись, что из-за сына страдает его имидж.

Напомним, Лука Сафронов-Затравкин не может выехать из турецкого отеля, так как сломал там детский бассейн.

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Белоруссия глазами очевидца: что там происходит на самом деле

Директор Центра изучения и интеграции "Северная Евразия" Алексей Дзермант, который сейчас находится в Минске, рассказал главному редактору﻿ "Правды.Ру" Инне Новиковой о том, что у них там, в Белоруссии, происходит.

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