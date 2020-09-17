Российский художник Никас Сафронов отказался нести ответственность за ущерб, причинённый турецкому отелю, лишними килограммами сына. И также он заявил, что сын портит его имидж.
"Я не собираюсь нести ответственность за любые последствия, связанные с его лишним весом", — заявил Сафронов, пожаловавшись, что из-за сына страдает его имидж.
Напомним, Лука Сафронов-Затравкин не может выехать из турецкого отеля, так как сломал там детский бассейн.
Директор Центра изучения и интеграции "Северная Евразия" Алексей Дзермант, который сейчас находится в Минске, рассказал главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой о том, что у них там, в Белоруссии, происходит.