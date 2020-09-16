Стало известно, с кем находился Ефремов в ночь после ДТП

Выяснилось, что актёр Михаил Ефремов снимал квартиру в Казарменном переулке для своей подруги — актрисы Дарьи Белоусовой. Об этом в телепередаче "Прямой эфир"сообщила хозяйка жилья Анна Захерман.

По словам женщины, именно в этой квартире находился Ефремов после ДТП в центре столицы. Анна узнала свою квартиру на кадрах видео, которое демонстрировали в Сети после аварии.

Также она сообщила, что ей было известно об отношениях Ефремова с Дарьей Белоусовой. Она видела их вместе.

"Я возвращалась в свой двор и увидела Дарью, которая тащила на себе нечто. Я её догнала и поняла, что это… Ефремов. Я удивилась: "Дашенька, тебе это надо?" Она остановилась на секунду и ответила: "Надо!" Я думала, это разовая акция, но потом от соседей узнала об их совместных походах за покупками, о выходах вместе по утрам, о курении на балконе", — рассказала Анна Захерман.

Женщина уверена, что Ефремов и Белоусова что-то курили вместе. Она заявила, что сумма материального ущерба её квартире составила 365 тысяч рублей. Знаменитости в помещении разбили окно, сломали унитаз и холодильник, плиту, из квартиры исчез пылесос. Кроме того, арендаторы прожгли, а затем выбросили ковры, матрас, покрывало, занавески и подушки.