Бари Алибасов не хочет разводиться с Федосеевой-Шукшиной

Российский музыкант и продюсер Бари Алибасов сообщил, что он не собирается разводиться со своей супругой Лидией Федосеевой-Шукшиной. Стоит отметить, что данное заявление прозвучало уже после того, как был начат бракоразводный процесс.

"Конечно, я её муж. Конечно, я её люблю", — пояснил шоумен в эфире программы "Пусть говорят" Первого канала.

Также он заявил, что его состояние здоровье не внушает опасений. Продюсер уверен в том, что его психическое здоровье не пострадало.

Алибасов пояснил, что в течение длительного времени лечился после отравления средством для чистки труб "Крот", затем ему нужно было восстановить память.

Бари Алибасов заявил, что его развода с Федосеевой-Шукшиной может добиваться её дочь Ольга, сообщает издание "СтарХит".

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Федосеева-Шукшина голодает из-за бракоразводного процесса с Алибасовым.