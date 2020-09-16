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А вот и он - Ваган Евгеньевич Петросян!
16 сентября, в день 75-летия, юморист Евгений Петросян в Instagram-аккаунте опубликовал фото своего маленького сына от его новой супруги Татьяны Брухуновой. Слухи о пополнении в их семье ходили ещё с весны.
"А вот и он — Ваган Евгеньевич Петросян!" — подписал снимок артист.
Петросян решил назвать наследника Ваганом в честь своего отца.
Поклонники засыпали юмориста поздравлениями.
"Какое счастье, назван в честь деда. Настоящая династия, продолжение рода"; "На маму похож малыш"; "Поздравляю от всей души! Здоровья вам и малышу"; "Детки — это счастье! Родителям здоровья и долгих лет"; "Интересная штука — жизнь. Теперь вам придется прожить как минимум на 30 лет больше"; "Обалдеть, как на Таню похож! Молодцы, супер"; "Наследник! Чудный малыш", — написали фолловеры семьи.
Стоит отметить, что у Евгения Петросяна это второй ребёнок, а у его молодой жены первый. От первого брака у юмориста есть 51-летняя дочь Викторина.
Дмитрий Песков надеется, что Белоруссия всегда будет для России братской страной и союзным государством.