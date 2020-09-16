Петросян впервые показал сына от Брухуновой

Посмотреть эту публикацию в Instagram А вот и он - Ваган Евгеньевич Петросян! Публикация от Евгений Петросян (@petrosyanevgeny)15 Сен 2020 в 11:00 PDT

16 сентября, в день 75-летия, юморист Евгений Петросян в Instagram-аккаунте опубликовал фото своего маленького сына от его новой супруги Татьяны Брухуновой. Слухи о пополнении в их семье ходили ещё с весны.

"А вот и он — Ваган Евгеньевич Петросян!" — подписал снимок артист.

Петросян решил назвать наследника Ваганом в честь своего отца.

Поклонники засыпали юмориста поздравлениями.

"Какое счастье, назван в честь деда. Настоящая династия, продолжение рода"; "На маму похож малыш"; "Поздравляю от всей души! Здоровья вам и малышу"; "Детки — это счастье! Родителям здоровья и долгих лет"; "Интересная штука — жизнь. Теперь вам придется прожить как минимум на 30 лет больше"; "Обалдеть, как на Таню похож! Молодцы, супер"; "Наследник! Чудный малыш", — написали фолловеры семьи.

Стоит отметить, что у Евгения Петросяна это второй ребёнок, а у его молодой жены первый. От первого брака у юмориста есть 51-летняя дочь Викторина.