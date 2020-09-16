Российская телезвезда Эвелина Блёданс много лет винила себя за то, что когда-то бросила своего старшего сына ради новых отношений. Но теперь она перестала это делать. Потому что боится, что это разрушит её жизнь и здоровье. А у неё ещё большие планы на будущее.

"Конечно, винила себя за это. Но я не хочу умирать. Потому что если буду продолжать себя винить, меня сожрет рак — зачем мне это нужно. Я и так на какой-то грани нахожусь, на Каширку езжу постоянно. Я не хочу умирать, у меня есть еще много жизненных сил, которые мне есть на что потратить — на Семена, на мой фонд помощи людям с особенностями развития. Я женщина, которая еще хочет женского счастья, я — актриса, которая хочет еще работать по профессии. Мне очень много есть в чем себя винить, но если я зациклюсь и начну себя винить — я уйду с этой земли, а я не хочу уходить, хочу жить. Кажется, я не настолько плохая, что меня нужно убить", — рассказала звезда.