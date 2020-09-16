Звёзды с мировой известностью - Лео ДиКаприо, Эштон Катчер, Ким Кардашьян и другие - бойкотируют две известные социальные сети за недопустимые публикации. И призывают весь мир поступить так же.

"Я использую Instagram и Facebook, но я хочу, чтобы они были силой для блага — не для ненависти, насилия и дезинформации. Пожалуйста, присоединяйтесь ко мне и не публикуйте ничего в течение 24 часов в эту среду, 16 сентября", — сообщил в Instagram Леонардо Ди Каприо.