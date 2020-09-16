В Турции сын Никаса Сафронова прыгнул в бассейн и сломал его

Сын художника Никаса Сафронова прыгнул в бассейн для детей и сломал его. Кроме того, он сам получил сильные ушибы. А руководство отеля требует огромную денежную компенсацию за нанесённый ущерб.

"Травмы потихоньку заживают. Нужно время на восстановление. Ноги еще опухшие, все в синяках. Но боли уже нет", — прокомментировал ситуацию с сыном Никас Сафронов.

К слову, вес Луки Затравкина 242 килограмма.