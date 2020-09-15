Николай Басков объяснил, почему Алла Пугачёва отказалась от вечеринок

Певец Николай Басков объяснил, почему королева российской эстрады Алла Пугачева не ходит на различные вечеринки.

В интервью "Русскому радио" исполнитель рассказал, что однажды на одной из вечеринок произошёл конфуз. На праздновании дня рождения Басков случайно открыл огнетушитель и испачкал наряды всех гостей пеной.

После этого Алла Пугачева заявила, что вряд ли кто-то сможет сделать что-нибудь ещё более интересное, поэтому нет смысла посещать вечеринки.

Басков считает, что именно после того инцидента Примадонна решила отказывает ходить на светские мероприятия.

Также певец отметил, что несмотря на тот инцидент, его всё равно продолжают приглашать на вечеринки. По его словам, гости даже спорят, кто будет сидеть с ним за столиком.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Николай Басков хочет жениться и отстроить "родовое гнездо".