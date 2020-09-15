Режиссёр Юрий Быков объявил о старте съёмок нового фильма "Хозяин", который будет снят с участием Мексики, Великобритании, Швейцарии и Франции.

"Фильм "Хозяин" — это попытка ответить на вопрос, который сотнями лет зреет в русской реальности: почему общество жёстко разделено на низы и верхи, возможен ли диалог и компромисс между этими сословиями, но главное, сможет ли обычный человек в России стать самостоятельным и свободным от "Хозяина", — пояснил Быков.