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Юрий Быков снимет новый фильм под названием "Хозяин"

Режиссёр Юрий Быков объявил о старте съёмок нового фильма "Хозяин", который будет снят с участием Мексики, Великобритании, Швейцарии и Франции.

"Фильм "Хозяин" — это попытка ответить на вопрос, который сотнями лет зреет в русской реальности: почему общество жёстко разделено на низы и верхи, возможен ли диалог и компромисс между этими сословиями, но главное, сможет ли обычный человек в России стать самостоятельным и свободным от "Хозяина", — пояснил Быков.

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