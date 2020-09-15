Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Психолог рассказал, как можно исправить причину неудачливости
"Динамо" просит проверить судью матча с "Рубином" на детекторе лжи
Глава МИД ФРГ не захотел участвовать в церемонии вместе с Лавровым
Подмосковные полицейские уничтожили около тонны конопли
Жаловаться на чиновников станет сложнее
В Москве стартовал волонтёрский проект помощи детям-сиротам
Командующий войсками ЦВО прибыл в Поволжье с проверкой
Гурьянов прокомментировал выход "Далласа" в финал Кубка Стэнли
Раскрыта новая опасность вулканов для климата Земли

Объяснено странное поведение певицы МакSим

Недавно певица МакSим удалила все фотографии из социальных сетей, чем вызвала бурную реакцию среди своих поклонников.

Подписчики артистки решили, что она находится в тяжёлом психологическом состоянии, однако её концертный директор Маргарита Соколова опровергла эту теорию.

"С ней все суперхорошо! И скоро вы это поймете!", — заинтриговала представитель певицы.

Последние материалы
Решетова опровергла причастность к разрыву Тимати и Шишковой
Зеленский спрогнозировал беспорядки в ДНР и ЛНР
Генсек ООН призвал Россию и США продлить договор СНВ-3
Папа Римский находится под наблюдением врачей
Трамп назвал Хабиба бойцом номер один и пожелал удачи Гэтжи
Ким Кардашьян попыталась оправдаться за бельё для беременных
Более тысячи танкистов задействованы на учениях в Бурятии
Володин: Россия защитит суверенитет Белоруссии
Вячеслав Володин подумает о прививке от коронавируса "потом"
Агата Муцениеце хочет вернуть Павла Прилучного
Популярное
Российский шоу-бизнес
Бывшая телеведущая "России 1" объяснила, почему уехала в Италию

Экс-телеведущая передачи "Утро России" на канале "Россия 1" Елена Ландер недавно сообщила, что покидает Россию и отправляется на постоянное место жительства в Италию.

Бывшая телеведущая "России 1" объяснила, почему уехала в Италию
Украинский генерал признал завершение войны в Донбассе
Новости Украины
Украинский генерал признал завершение войны в Донбассе
Красота
Елена Яковлева сделала круговую подтяжку у хирурга Людмилы Гурченко﻿
Мир. Новости мира
Россия может оказаться в выигрыше от санкций из-за Навального
Василий Амирджанов Союз архитекторов готовится к выселению Ленина Василий Амирджанов Конрад Ренкас Ложная история для американизации Польши Конрад Ренкас Игорь Буккер В американской армии творятся вещи хуже дедовщины Игорь Буккер
Комментарии
Георгий Фёдоров: "Массовые протесты — это нормально"
С вхождения Киргизии в состав России начнётся СССР-2?
С вхождения Киргизии в состав России начнётся СССР-2?
Российским усилением в Ливии недовольны США
Путин озвучил свою позицию по ситуации в Белоруссии
Владимир Цыбулько: Украинцы желают белорусам Майдана?
"Семимильными шагами идём к белорусскому сценарию"
"Семимильными шагами идём к белорусскому сценарию"
"Партизан лесного отряда" задержали в Белоруссии
Почему Армения отходит от России?
Путин озвучил свою позицию по ситуации в Белоруссии
Союз архитекторов готовится к выселению Ленина
С вхождения Киргизии в состав России начнётся СССР-2?
Присоединение Белоруссии будет стоить россиянам по 6000 рублей
Присоединение Белоруссии будет стоить россиянам по 6000 рублей
Состояние Навального продолжает улучшаться
Народные средства anti-age
С вхождения Киргизии в состав России начнётся СССР-2?
Замедляем старение "пластикой": страшно ли?
Путин озвучил свою позицию по ситуации в Белоруссии
Макрон призвал расследовать произошедшее с Навальным
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников