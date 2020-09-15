Объяснено странное поведение певицы МакSим

Недавно певица МакSим удалила все фотографии из социальных сетей, чем вызвала бурную реакцию среди своих поклонников.

Подписчики артистки решили, что она находится в тяжёлом психологическом состоянии, однако её концертный директор Маргарита Соколова опровергла эту теорию.