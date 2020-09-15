Недавно певица МакSим удалила все фотографии из социальных сетей, чем вызвала бурную реакцию среди своих поклонников.
Подписчики артистки решили, что она находится в тяжёлом психологическом состоянии, однако её концертный директор Маргарита Соколова опровергла эту теорию.
"С ней все суперхорошо! И скоро вы это поймете!", — заинтриговала представитель певицы.
Экс-телеведущая передачи "Утро России" на канале "Россия 1" Елена Ландер недавно сообщила, что покидает Россию и отправляется на постоянное место жительства в Италию.