Фирсов утверждает, что потратил все свои деньги на Легкоступову

Вдовец Юрий Фирсов утверждает, что потратил все свои деньги на преображение Валентины Легкоступовой.

"Я потратил почти все свои сбережения, чтобы Валя сделала пластику, зубы и преобразилась. А дети Валентины тайно своровали ее машину. Зачем это надо было? Вот такие у нее были наследники", — заявил он.

Также яхтсмен обвинил сына певицы в том, что он продал творчество своей матери "за три копейки".