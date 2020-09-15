Вдовец Юрий Фирсов утверждает, что потратил все свои деньги на преображение Валентины Легкоступовой.
"Я потратил почти все свои сбережения, чтобы Валя сделала пластику, зубы и преобразилась. А дети Валентины тайно своровали ее машину. Зачем это надо было? Вот такие у нее были наследники", — заявил он.
Также яхтсмен обвинил сына певицы в том, что он продал творчество своей матери "за три копейки".
Экс-телеведущая передачи "Утро России" на канале "Россия 1" Елена Ландер недавно сообщила, что покидает Россию и отправляется на постоянное место жительства в Италию.