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Я сделала это))😂💣🔥 У меня РОЗОВЫЕ волосы))))😅😅😅всю жизнь ходила с темными))и последние пару лет мечтала о розовых)))но останавливала себя,типа «я же взрослая,какие розовые волосы»👵🏼 А недавно я поняла,что просто обязана осуществить эту мечту)))потому что ещё лет через 5 это будет выглядеть ещё страннее))😂 Не знаю сколько так прохожу и когда мне надоест ,но вернуться в темный никогда не поздно )))😅короче беру от жизни всё🌪🥳
32-летняя жена рэпера Джигана Оксана Самойлова планирует усовершенствовать свою внешность. Она призналась, что для того, чтобы хорошо выглядеть, она не только следует принципам правильного питания и занимается спортом. Многодетная мать также пользуется услугами пластических хирургов.
Благодаря своим идеальным формам Самойловой удаётся увеличивать количество подписчиков в своём Instagram-аккаунте. По словам Оксаны, залог её отличной фигуры - гены и активные занятия спортом.
"Я ложилась на операционный стол к пластическому хирургу только один раз, когда увеличивала грудь", - признается Самойлова.
Недавно Оксана поразила поклонников своим очередным преображением - она покрасила волосы в ярко-розовый цвет.
На вопрос о том, зачем ей понадобилась ещё одна пластическая операция, Самойлова отвечает открыто.
"Я мать четверых детей, каждого кормила грудь. Она уже не в такой идеальной форме, как мне бы хотелось, поэтому я и отправляюсь на операцию по коррекции груди", - ответила Самойлова своим фолловерам.
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