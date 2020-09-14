Оксана Самойлова собирается делать операцию по коррекции груди

32-летняя жена рэпера Джигана Оксана Самойлова планирует усовершенствовать свою внешность. Она призналась, что для того, чтобы хорошо выглядеть, она не только следует принципам правильного питания и занимается спортом. Многодетная мать также пользуется услугами пластических хирургов.

Благодаря своим идеальным формам Самойловой удаётся увеличивать количество подписчиков в своём Instagram-аккаунте. По словам Оксаны, залог её отличной фигуры - гены и активные занятия спортом.

"Я ложилась на операционный стол к пластическому хирургу только один раз, когда увеличивала грудь", - признается Самойлова.

Недавно Оксана поразила поклонников своим очередным преображением - она покрасила волосы в ярко-розовый цвет.

На вопрос о том, зачем ей понадобилась ещё одна пластическая операция, Самойлова отвечает открыто.