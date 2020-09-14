Эльман Пашаев познакомился с Михаилом Ефремовым благодаря общим знакомым.

"У одной девушки было два любовника. Один из её любовников — мой близкий друг, другой любовник — друг Ефремова, тоже очень известный актёр", — пояснил адвокат.

"Близкий друг, очень известный актёр. Я его перед любовницей опозорил жутко. Он, дурак, не понимает, что это моя работа. Об этом никто не знал, я и сейчас не называю имена", — добавил Пашаев.