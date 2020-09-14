Бывший муж Волочковой женится на телеведущей канала "Россия 1"

Посмотреть эту публикацию в Instagram Сказала «да» Публикация от Elena Nikolaeva (@elenanika)14 Сен 2020 в 2:19 PDT

Бывший муж Анастасии Волочковой вот уже в течение трёх лет встречается с ведущей канала "Россия 1" Еленой Николаевой. Сегодня в своём Instagram-аккаунте 34-летняя теледива опубликовала фото с помолвочным кольцом и написала, что сказала "да".

Подписчики поздравили Елену со скорой свадьбой. Некоторые уже задаются вопросом о том, как на эту новость отреагирует Волочкова.

"Волочкова будет в бешенстве, к гадалке не ходи!"; "Поздравляем вас, желаем счастья и долгих лет жизни!"; "Как отметите торжество? Организуете ли большой праздник?" — интересуются фолловеры.

Сама Николаева пока ничего не сообщает о том, как будет проходить свадебная церемония, да и вообще предпочитает скрывать свою личную жизнь. Известно только то, что у неё сложились очень хорошие отношения с дочерью Игоря Вдовина от Анастасии Волочковой — Ариадной.

Стоит напомнить, что Анастасия и Игорь расстались в середине нулевых. Сначала они пытались сохранить хорошие отношения ради дочери, но потом между ними произошла крупная ссора. Балерина стала обвинять бывшего супруга в том, что он не вернул ей крупную сумму.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Анастасия Волочкова отсудила у экс-супруга 22 квартиры.