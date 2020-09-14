Гузеева: иногда поведение моей дочери не соответствует её возрасту

Лариса Гузеева призналась, что иногда её 20-летняя дочь Ольга ведёт себя вызывающе. В эфире программы "На дачу!" она рассказала о том, как её наследница реагирует не еду, которая ей не нравится.

В рамках проекта Гузеева путешествует по Москве в поисках интересных семей. Герои передачи помогают ей осваивать новые рецепты блюд и совершенствовать своё кулинарное искусство.

Так, на съёмках одной из программ актриса заявила, что иногда поведение её дочери не соответствует её возрасту. Раньше Гузеева всегда защищала Ольгу, чтобы оградить её от осуждения общественности, но сейчас, видимо, решила больше не молчать.

"Недавно мы сидим за обедом с дочкой, едим. Вдруг Лёле что-то не понравилось, она говорит: "Мам, протяни руку". И сплёвывает туда. Я у неё спрашиваю: "Тебе 20 лет?!" — "И что? Если это невкусно"", — поделилась ведущая.

Ольга Бухарова уже не раз демонстрировала свой непокорный нрав. Она часто публикует в интернете свои откровенные снимки. Так, однажды Бухарова сбрила себе половину бровей, как у рэпера Джигана.