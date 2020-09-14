Решетова поужинала с отцом Тимати

Судя по всему Анастасии Решетовой удалось сохранить тёплые отношения с отцом своего бывшего возлюбленного Тимура Юнусова, более известного как Тимати.

Несколько дней назад стало известно, что пару больше не связывают любовные отношения, но они разошлись мирно, чтобы вместе воспитывать сына.

Оказалось, что Решетова провела вечер в компании отца Тимати, который прилетел в Москву из Франции. Они посетили ресторан, который находится в парке "Зарядье".