Экс-телеведущая передачи "Утро России" на канале "Россия 1" Елена Ландер недавно сообщила, что покидает Россию и отправляется на постоянное место жительства в Италию. Там проживают её муж и дочь.
По словам Ландер, жизнь в Москве — это "сплошной бег", а она хочет жить так, как ей хочется.
"Когда я почувствую необходимость приехать в Россию, то просто куплю билет и прилечу. Как я, например, летаю в Израиль, где тоже жила, работала и оставила частичку своего сердца", — отметила бывшая телеведущая.
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