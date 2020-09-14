Бывшая телеведущая "России 1" объяснила, почему уехала из России

Экс-телеведущая передачи "Утро России" на канале "Россия 1" Елена Ландер недавно сообщила, что покидает Россию и отправляется на постоянное место жительства в Италию. Там проживают её муж и дочь.

По словам Ландер, жизнь в Москве — это "сплошной бег", а она хочет жить так, как ей хочется.