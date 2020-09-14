Недавно Оксана Самойлова честно ответила на вопросы своих подписчиков. Она призналась, что готовится к пластической операции.
Модель хочет подправить грудь, которая требует хирургического вмешательства после рождения троих детей. Ранее Самойлова уже делала маммопластику, увеличивая грудь до третьего размера.
"Я сделала грудь. Кстати, скоро буду переделывать после троих новых детей. Больше ничего. Пока что!" — пояснила жена рэпера.
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