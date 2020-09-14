Оксана Самойлова готовится к пластической операции

Недавно Оксана Самойлова честно ответила на вопросы своих подписчиков. Она призналась, что готовится к пластической операции.

Модель хочет подправить грудь, которая требует хирургического вмешательства после рождения троих детей. Ранее Самойлова уже делала маммопластику, увеличивая грудь до третьего размера.