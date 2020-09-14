После вынесения приговора Михаил Ефремов находится в московском СИЗО №5. Это единственное столичное СИЗО, в котором есть сцена для выступлений.

Актёр уже получил первую "передачку" от родственников в виде колбасы, сигарет, сахара, чая и халвы. Об этом сообщила сестра артиста Анастасия Ефремова.

"Передачку Мишке уже отнесли первую. Мы теперь знаем, что можно, что нельзя. Пока брат ничего не просил, просто Женя Митта был наш первый гонец, он там рядом живет. Разрешено передавать 30 килограммов в месяц. И Женя такой скрупулезный, сообщил, что он собрал на три: чай, сахар, сигареты, халву, колбасу. Все должно быть магазинное, в упаковке, даже с чеками. Поэтому осталось 27. Мы теперь вот в нашей группе решаем, кто что несет следующим, чтоб всем сразу не ходить.

Софья тоже изредка появляется в чате, но просит не мучить ее. Ей столько людей звонит в последние месяцы, что неудивительно. Свидания разрешены пока только адвокатам, любым причем, речь сейчас не про Пашаева. И вот вчера у Миши как раз был адвокат, которому он на бумажке написал, что ему там требуется.

Беспокоилась, может, там холодно, и свитер ему какой-то необходим или другие вещи. Может, игры разрешены, и я бы ему туда скрэббл передала. Все мы люди подвижные, на машинах — отвезем. Вот-вот уже станет понятно, каким образом будут разрешены встречи. Насколько я знаю, брату положены 10 звонков — он сам оттуда может набрать, кому хочет. Также Мишке туда можно писать письма — как почтовые, так и электронные. Свидания по его запросу — судья решает, кому можно. Ну меня, уж надеюсь, допустят до тела", — пояснила она.