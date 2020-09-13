Любовница, с которой Тарзан изменил жене, забеременела от стриптизёра

Недавно раскрылись шокирующие подробности семейной жизни Наташи Королёвой и её мужа.

Оказалось, что во время отъезда певицы на юг Тарзан привёл в дом молодую девушку и изменил жене вместе с ней. Позже обнаружилась пропажа драгоценностей на 5 миллионов рублей и 3 тысяч евро наличными. Королёва подала заявление в полицию на молодую девушку.

Анастасия (имя любовницы Тарзана) заявила, что не брала ничего в доме Королёвой, но певица решила обратиться в полицию из ревности, узнав, что она беременна от её мужа. Любовница стриптизёра уже наняла себе адвоката.