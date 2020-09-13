Смерть Жанны Фриске была выгодна Дмитрию Шепелеву, поскольку он мог присвоить себе деньги, собранные для лечения артистки.

Такого мнения придерживается отец певицы Владимир Фриске.

"Оказывается, он вообще ее не лечил, он даже хотел, чтобы она быстрее умерла. Мы могли получить высококвалифицированную помощь от немецкого доктора, но как только Дмитрий об этом узнал, то сразу спросил, станет ли Жанна такой, как прежде", — пояснил он.