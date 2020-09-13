Известная исполнительница Наргиз призналась, что её новый сингл о бывшем возлюбленном. А также, что у них с Филом сейчас прекрасные отношения.

"Не применимо к нашим отношениям слово "бывший". Фил — это неотъемлемая часть моего организма. Мы на связи с ним по два — три раза в сутки. Мы разошлись в 2016-м году и года полтора не общались. Много было обид и, казалось бы, непростительных поступков по отношению друг к другу. Много ошибок было допущено, что с его стороны, что с моей. Но с возрастом сходит спесь, и на смену сиюминутным эмоциональным всплескам с необдуманными дурацкими последствиями приходит разумное мышление с абсолютно иным восприятием мира.

Наши с Филом отношения, несомненно, основывались только лишь на чувствах. Это та самая любовь, которая описывается в романах и литературных произведениях. Фил заменил моим детям отца, а вместе мы "создали" на свет необыкновенную дочь Лейлу. Сейчас она вместе со своим бойфрендом живёт в нашем с Филом доме. Планирует семью и много детишек", — рассказала певица.