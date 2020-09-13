Певица Ольга Зарубина хочет переехать в США на постоянное место жительства.

Артистка сообщила, что планирует поехать к возлюбленному, с которым познакомилась в социальных сетях и ещё ни разу не виделась.

"Он тоже артист. Но я про него ничего не знала, до того как мы начали общаться. А вот он за моим творчеством внимательно следил и очень трепетно ко мне относится. Он уже говорил мне о свадьбе", — пояснила Зарубина.