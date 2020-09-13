Роза Сябитова не имеет морального права раздавать советы женщинам, поскольку сама не может себе найти "ничего лучше террориста".

Такое мнение озвучила писательница-феминистка Мария Арбатова.

"Ее семейка занимается очень опасным для страны бизнесом: они продают свой мордобой. Для меня она находится за гранью моральных норм. Сама она с битой рожей, ее называют "Роза Забитова", а не Сябитова. Еще можно понять, что у нее мощная мазохистская компонента. Но ее клиентки должны осознавать, что ничего лучше бьющего тракториста она сама себе найти не может!", — утверждает писательница.