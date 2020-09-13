Долгое время певец Шура отдыхал, однако он решил вернуться и возобновить гастрольную деятельность. Недавно артист заявил о планах отправиться в гастроли по России.
Шура рассказал, что только недавно приобрёл квартиру в ипотеку и сейчас она строится. По возвращению из тура он собирается делать ремонт.
"Я купил в ипотеку квартиру. Она еще строится. Ремонт начнется через восемь месяцев. Я как раз вернусь из тура и займусь ремонтом", — пояснил певец.
Раимкул Аттакуров рассказал о настроениях в Киргизии, жизни и деятельности киргизов в России, в том числе во время коронавируса.