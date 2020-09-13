Кристина Асмус недавно приняла участие в съёмках шоу "Золото Геленджика". После чего у телеведущей начались проблемы со здоровьем.
Асмус потеряла голос и стала спрашивать у подписчиков какие-нибудь лайфхаки, которые помогут ей прийти в форму.
"Больно даже шептать. Адски сорвала на ежедневных репетициях в театре", — написала актриса в Instagram.
Поклонники посоветовали ей молчать, а также пить тёплое молоко с мёдом и маслом.
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