Поклонники посоветовали Кристине Асмус молчать

Кристина Асмус недавно приняла участие в съёмках шоу "Золото Геленджика". После чего у телеведущей начались проблемы со здоровьем.

Асмус потеряла голос и стала спрашивать у подписчиков какие-нибудь лайфхаки, которые помогут ей прийти в форму.

"Больно даже шептать. Адски сорвала на ежедневных репетициях в театре", — написала актриса в Instagram.

Поклонники посоветовали ей молчать, а также пить тёплое молоко с мёдом и маслом.