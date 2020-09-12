Умер один из основателей регги Тутс Хибберт

Известный ямайский певец и музыкант Тутс Хибберт умер в возрасте 77 лет. Его считают одним из основателей регги.

"С болью в сердце мы сообщаем, что Фредерик Натаниэль Тутс Хибберт мирно ушёл из жизни сегодня вечером в окружении своей семьи в Университетской больнице в Кингстоне, Ямайке", — сообщает издание Variety.

Причины смерти Хибберт неизвестны, однако 2 сентября музыкант сдавал тест на коронавирус.