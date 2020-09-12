Пашаев выставил Ефремову счёт в 11 миллионов рублей

Адвокат Эльман Пашаев сам изъявил желание защищать Михаила Ефремова в суде. Он навязал актёру свои услуги благодаря "общим знакомым".

Правозащитник потребовал от Ефремова 11 миллионов рублей. Примечательно, что он обещал "отмазать" актёра от тюрьмы и получил свой гонорар ещё до начала суда. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в окружении артиста.