Адвокат Эльман Пашаев сам изъявил желание защищать Михаила Ефремова в суде. Он навязал актёру свои услуги благодаря "общим знакомым".
Правозащитник потребовал от Ефремова 11 миллионов рублей. Примечательно, что он обещал "отмазать" актёра от тюрьмы и получил свой гонорар ещё до начала суда. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в окружении артиста.
"Пашаева никто не предлагал, он сам себя навязал, сославшись на общих знакомых. Пашаев оценил свою работу в 11 млн рублей. Он получил свой гонорар еще до начала суда, то есть на стадии предварительного расследования дела о ДТП", — утверждает источник.
МВД ведет поиск Марии Певчих, которая была в числе людей, сопровождавших Алексея Навального в поездке по Сибири.