Поиском нового адвоката для Ефремова занимается его жена

Супруга Михаила Ефремова Софья Кругликова сейчас ведёт переговоры с несколькими адвокатами, пытаясь их убедить представлять интересы мужа в суде.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в окружении артиста.

"Кандидатов много, и чтобы такого не произошло, как в первой инстанции, где Мишу представлял далеко не компетентный юрист, его жена занимается отбором достойного из защитников", — пояснил источник.

Инсайдер не исключил, что жена актёра может нанять сразу нескольких адвокатов.