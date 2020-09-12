Голливудская киноактриса, любимица миллионов поклонников, Кейт Уинслет рассказала, что она жалеет о том, что работала с Романом Полански и Вуди Алленом. По мнению актрисы, недопустимо работать с людьми, виновными в харрасменте. Она просто не имеет права подавать подобный пример.
"Какого черта я сотрудничала с Вуди Алленом и Романом Полански? Для меня сейчас невероятно, как эти люди пользовались таким большим уважением и так долго оставались на высоких постах в киноиндустрии. Это чертовски позорно", — высказалась Уинслет.
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