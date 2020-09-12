Кейт Уинслет: жалею, что работала с некоторыми знаменитостями

Голливудская киноактриса, любимица миллионов поклонников, Кейт Уинслет рассказала, что она жалеет о том, что работала с Романом Полански и Вуди Алленом. По мнению актрисы, недопустимо работать с людьми, виновными в харрасменте. Она просто не имеет права подавать подобный пример.