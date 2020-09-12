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"Страшно": Шепелев о романе с Фриске

Дмитрий Шепелев не часто вспоминает о своих отношениях с Жанной Фриске. Недавно телеведущий опять погрузился в воспоминания и рассказал, что в то время был очень напуган.

"Когда мы были вместе с Жанной, я очень сильно обжёгся на этом. Она — ещё более публичный человек, чем я. Ещё куда более узнаваемый человек. Вообще не понимал, во что вмешиваюсь. Когда я понял, что в нашу личную жизнь лезут все кому не лень, то мне от этого стало очень страшно", — пояснил Шепелев.

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