Дмитрий Шепелев не часто вспоминает о своих отношениях с Жанной Фриске. Недавно телеведущий опять погрузился в воспоминания и рассказал, что в то время был очень напуган.

"Когда мы были вместе с Жанной, я очень сильно обжёгся на этом. Она — ещё более публичный человек, чем я. Ещё куда более узнаваемый человек. Вообще не понимал, во что вмешиваюсь. Когда я понял, что в нашу личную жизнь лезут все кому не лень, то мне от этого стало очень страшно", — пояснил Шепелев.