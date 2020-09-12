Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Шепелев рассказал об Эрнсте и уходе с Первого канала
Искусственный интеллект против программистов: кто победит
Пашаев: Ефремов не может меня уволить
Учёный рассказал, как можно купить "кусочек" Луны
Холодильник, телевизор: как Михаил Ефремов сидит в СИЗО
Муж Елизаветы II осудил бегство принца Гарри в США
Стало известно, почему Тимати расстался с Решетовой
Эльману Пашаеву грозит уголовная ответственность
Доктор Мясников призвал радоваться росту числа заражённых COVID-19

Амаяк Акопян: магии больше нет

Знаменитый иллюзионист Амаяк Акопян сообщил, что людям больше не интересны иллюзии. И индустрия находится в печальном состоянии. Он считает, это произошло потому, что, во-первых, вокруг слишком много обмана. Во-вторых, работа иллюзионистов стала слишком некачественной, а иллюзии всё больше заменяются зрелищностью.

"Я видел очень много шоу, в том числе и на Западе. Иллюзионисты все больше и больше рассчитывают на сценические и визуальные эффекты. Шикарный свет, лазерные установки, иллюзионная аппаратура, но на сцене идет классика: там "распиливают" женщину на несколько частей или люди летают по сцене. Все это такая классика, которую я показывал еще в 70-е годы в учебном театре ГИТИС в иллюзионно-пародийном ключе, а до этого мой папа Арутюн Акопян показывал это после войны", — объяснил иллюзионист.

Последние материалы
Амаяк Акопян: магии больше нет
Наташа Королёва высказалась по поводу измены Тарзана
Шепелев рассказал об Эрнсте и уходе с Первого канала
Искусственный интеллект против программистов: кто победит
Андрей Разин: нас ждут голод и холодная война
Пашаев: Ефремов не может меня уволить
Учёный рассказал, как можно купить "кусочек" Луны
Холодильник, телевизор: как Михаил Ефремов сидит в СИЗО
Муж Елизаветы II осудил бегство принца Гарри в США
Стало известно, почему Тимати расстался с Решетовой
Популярное
Общество
МВД разыскивает вероятную отравительницу Навального Марию Певчих

МВД ведет поиск Марии Певчих, которая была в числе людей, сопровождавших Алексея Навального в поездке по Сибири.

МВД разыскивает вероятную отравительницу Навального Марию Певчих
Кто мог запустить протесты в Белоруссии по оценке профессора МГИМО
Мир. Новости мира
Кто мог запустить протесты в Белоруссии по оценке профессора МГИМО
Балканы
Сербы поддержали Захарову в ее совете Вучичу
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл поссорились в ресторане
Игорь Буккер В американской армии творятся вещи хуже дедовщины Игорь Буккер Любовь Степушова Сербы поддержали Захарову в ее совете Вучичу Любовь Степушова Василий Амирджанов Заявления Лукашенко﻿ отобрали хлеб у сатириков Василий Амирджанов
Комментарии
Кончаловский: дестал﻿инизация — это примитивное решение Хрущева
Присоединение Белоруссии будет стоить россиянам по 6000 рублей
Сербы поддержали Захарову в ее совете Вучичу
Присоединение Белоруссии будет стоить россиянам по 6000 рублей
Лукашенко гасит протесты по методичке СССР
Сербы поддержали Захарову в ее совете Вучичу
Зачем США передвигают ядерное оружие к границам России
Зачем США передвигают ядерное оружие к границам России
Лукашенко гасит протесты по методичке СССР
Военный эксперт Коротченко: в Польше формируют правительство Белоруссии
Квят показал седьмой результат в первой практике "Гран-при Тосканы"
Присоединение Белоруссии будет стоить россиянам по 6000 рублей
Белоруссия: процесс смены власти уже пошёл?
Россия с помощью Сербии готовит симметричный ответ США
Впереди, на лихом коне: в Киеве призвали к наступлению на Крым
Разобраны возможные санкции США "за Навального"
Дончане показали, что не оккупированы. Браво Лепсу!
Присоединение Белоруссии будет стоить россиянам по 6000 рублей
Росгвардия получила партию новых командно-штабных машин
Русичи нанимали викингов за валюту
России не нужны предлагаемые Таллином отношения
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников