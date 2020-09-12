Амаяк Акопян: магии больше нет

Знаменитый иллюзионист Амаяк Акопян сообщил, что людям больше не интересны иллюзии. И индустрия находится в печальном состоянии. Он считает, это произошло потому, что, во-первых, вокруг слишком много обмана. Во-вторых, работа иллюзионистов стала слишком некачественной, а иллюзии всё больше заменяются зрелищностью.

"Я видел очень много шоу, в том числе и на Западе. Иллюзионисты все больше и больше рассчитывают на сценические и визуальные эффекты. Шикарный свет, лазерные установки, иллюзионная аппаратура, но на сцене идет классика: там "распиливают" женщину на несколько частей или люди летают по сцене. Все это такая классика, которую я показывал еще в 70-е годы в учебном театре ГИТИС в иллюзионно-пародийном ключе, а до этого мой папа Арутюн Акопян показывал это после войны", — объяснил иллюзионист.