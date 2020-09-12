Недавно Дмитрий Шепелев покинул Первый канал и сейчас ведёт развлекательное шоу на ТНТ.
Для поклонников телеведущего его увольнение с "Первого" не стало неожиданностью, поскольку в последнее время он часто критиковал руководство канала. Однако о бывшем начальнике Константине Эрнсте он вспоминает с теплотой.
"Константин Эрнст — гений", — утверждает Шепелев.
"Мне не дали возможности попрощаться, я не смог сказать "до свидания". Как часто мы встречались? Да нисколько! Но я бы очень хотел сказать: "Спасибо", — добавил телеведущий.
МВД ведет поиск Марии Певчих, которая была в числе людей, сопровождавших Алексея Навального в поездке по Сибири.