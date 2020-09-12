Шепелев рассказал об Эрнсте и уходе с Первого канала

Недавно Дмитрий Шепелев покинул Первый канал и сейчас ведёт развлекательное шоу на ТНТ.

Для поклонников телеведущего его увольнение с "Первого" не стало неожиданностью, поскольку в последнее время он часто критиковал руководство канала. Однако о бывшем начальнике Константине Эрнсте он вспоминает с теплотой.