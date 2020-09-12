Пашаев: Ефремов не может меня уволить

Адвокат Эльман Пашаев заявил, что Михаил Ефремов не может его уволить.

Ранее актёр заявил, что это Пашаев несёт ответственность за "жёсткий приговор", который суд ему вынес. Напомним, Ефремова приговорили к 8 годам колонии общего режима.

"Пашаев — не подчиненный, чтобы его уволили", — объяснил адвокат.

Пашаев утверждает, что от его услуг можно только отказаться, и у Ефремова представится такая возможность после подачи апелляции.