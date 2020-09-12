Адвокат Эльман Пашаев заявил, что Михаил Ефремов не может его уволить.
Ранее актёр заявил, что это Пашаев несёт ответственность за "жёсткий приговор", который суд ему вынес. Напомним, Ефремова приговорили к 8 годам колонии общего режима.
"Пашаев — не подчиненный, чтобы его уволили", — объяснил адвокат.
Пашаев утверждает, что от его услуг можно только отказаться, и у Ефремова представится такая возможность после подачи апелляции.
МВД ведет поиск Марии Певчих, которая была в числе людей, сопровождавших Алексея Навального в поездке по Сибири.