Холодильник, телевизор: как Михаил Ефремов сидит в СИЗО

Михаила Ефремова перевели из карантина в постоянную четырёхместную камеру СИЗО №5.

С сокамерниками у актёра сложились хорошие отношения. Об этом сообщила член Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович.

"Они даже договорились ходить в спортзал СИЗО, чтобы играть в настольный теннис", — отметила она.

По словам Литвинович, артист утверждает, что находится в "нормальных условиях" и ни в чём не нуждается.