Михаила Ефремова перевели из карантина в постоянную четырёхместную камеру СИЗО №5.
С сокамерниками у актёра сложились хорошие отношения. Об этом сообщила член Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович.
"Они даже договорились ходить в спортзал СИЗО, чтобы играть в настольный теннис", — отметила она.
По словам Литвинович, артист утверждает, что находится в "нормальных условиях" и ни в чём не нуждается.
"В камере есть холодильник и телевизор", — добавила член ОНК.
МВД ведет поиск Марии Певчих, которая была в числе людей, сопровождавших Алексея Навального в поездке по Сибири.