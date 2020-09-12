Муж Елизаветы II осудил бегство принца Гарри в США

Принц Гарри всегда был любимчиком мужа Елизаветы II принца Филиппа, однако недавний поступок внука полностью изменил его отношение к Гарри.

Филипп считает, что принц повёл себя как "избалованная знаменитость".