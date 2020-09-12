Принц Гарри всегда был любимчиком мужа Елизаветы II принца Филиппа, однако недавний поступок внука полностью изменил его отношение к Гарри.
Филипп считает, что принц повёл себя как "избалованная знаменитость".
"С его точки зрения, у Гарри и Меган было все, что можно пожелать: красивый дом, здоровый сын и уникальная возможность посредством благотворительности оказывать влияние на весь мир", — описал позицию мужа королевы биограф Ингрид Сьюард.
МВД ведет поиск Марии Певчих, которая была в числе людей, сопровождавших Алексея Навального в поездке по Сибири.