Эльману Пашаеву грозит уголовная ответственность

Бывшему адвокату Михаила Ефремова Эльману Пашаеву может грозить уголовная ответственность за привлечение к судебному процессу свидетелей, чьи показания не подтвердились.

Такое мнение высказал адвокат Андрей Князев в эфире радио "Комсомольская правда".

"Скорее всего, будет разбирательство по линии уголовной — откуда появились эти трое свидетелей. В данном случае может грозить и уголовное преследование", — утверждает юрист.

Также, по словам Князева, Пашаева можно привлечь и за другие нарушения: оскорбление участников, тайное создание видеороликов на суде, а также несдержанное поведение.