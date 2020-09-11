Шепелев впервые рассказал о главном минусе романа с Жанной Фриске

Дмитрий Шепелев предпочитает не раскрывать подробности своей личной жизни. Впервые после смерти Жанны Фриске телеведущий рассказал о главных страхах в отношениях с известной певицей.

В интервью YouTube-каналу "Макарена" он признался, что у него был шок, когда он понял, насколько популярна Жанна.

Шепелева напугало то, что средства массовой информации и фанаты активно вмешивались в их личную жизнь и следили за каждым их шагом.

"Когда мы были вместе с Жанной, я очень сильно обжёгся на этом. Она — ещё более публичный человек, чем я. Ещё куда более узнаваемый. Вообще не понимал, во что вмешиваюсь. Когда я понял, что в нашу личную жизнь лезут все кому не лень, то мне от этого стало очень страшно", — признался телеведущий.

Напомним, Дмитрий Шепелев познакомился с Жанной Фриске в 2011 году на съёмках программы "ДОстояние РЕспублики". В течение года они скрывали свой роман, но когда их совместные снимки попали в СМИ, им пришлось признаться, что их связывают личные отношения.

В 2014 году у пары родился ребёнок, а вскоре у Жанны обнаружили рак мозга. В 2015 году певица скончалась.