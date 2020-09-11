Принц Гарри и Меган Маркл поссорились в ресторане

Вокруг королевской семьи разгорелся очередной скандал. Западные таблоиды сообщают, что недавно между Меган Маркл и принцем Гарри вспыхнула ссора. шумно. В этом время супруги находились в одном из ресторанов рядом с их новым домом в Санта-Барбаре.

На эмоциях принц даже встал из-за стола и покинул заведения, а Маркл осталась в ресторане. Было видно, что на неё нисколько не повлияло отсутствие мужа.

"Они ругались. А после она наслаждалась бокалом белого вина и, похоже, не слишком расстроилась, но на Гарри не было лица", — сообщают свидетели произошедшего.

Ранее королевский эксперт Колин Кэмпбелл заявила, что с самого начала отношений Меган Маркл плохо влияла на принца Гарри, используя его слабые стороны. Она утверждает, что Меган использовала излишнюю эмоциональность Гарри, чтобы поссорить его с братом, а затем и с другими членами его семьи.