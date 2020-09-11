Тимати и Решетова не дают комментарии о причине расставания

Рэпер Тимати и Анастасия Решетова объявили о том, что они больше не пара. С виду ничего не предвещало беды. А сами они не сообщают о причинах расставания. Да и вообще крайне скупо говорят на эту тему.