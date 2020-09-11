Рэпер Тимати и Анастасия Решетова объявили о том, что они больше не пара. С виду ничего не предвещало беды. А сами они не сообщают о причинах расставания. Да и вообще крайне скупо говорят на эту тему.
"Мы были лучшими друзьями, любовниками, партнерами. Между нами было многое, и это было прекрасно! Эти отношения были очень многогранны, наполнены и эмоциональны. Но в этой жизни нет ничего вечного и все имеет свойство заканчиваться. Я изменилась, и мои взгляды на жизнь тоже. Во избежание грязных сплетен, говорю сразу, что здесь не замешаны посторонние люди и про "бумеранг" можете тоже забыть", — призналась Анастасия.
Политики стирают грань сатиры и реальности.