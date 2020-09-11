Татьяну Лазареву остановили на границе Франции и Испании

Известная телеведущая Татьяна Лазарева угодила в нестандартную ситуацию во время поездки по Европе. По её совам, она ездила из Испании во Францию. А при попытке вернуться обратно её задержали пограничники. Как оказалось, у телезвезды при себе был не то паспорт. Однако инцидент разрешился мирно и быстро.