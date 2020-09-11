Андрей Кончаловский: Хрущёв был неумным человеком

Андрей Кончаловский дал негативную оценку Никите Хрущёву как человеку и как руководителю. Режиссёр назвал его человеком неумным. И добавил, что одна из главных ошибок Хрущёва — развенчание культа личности Сталина.

"Я думаю, что многие коммунисты после 20-го съезда остались огорчены, и я думаю, это было плохим решением Хрущева. Я согласен с Мао Цзэдуном, который сказал: "Хрущёв идиот, он предал коммунизм". И в Китае он (Мао. — Прим. ред.) до сих пор на стенах, а китайцы строят общество на его идеях. Поэтому, я думаю, это было одно из примитивных решений Хрущёва, который был настоящим крестьянином. Он не был очень умным человеком. Может, умнее Ельцина, извините меня", — сказал Кончаловский.

Кроме того, Кончаловский заявил, что людям просто необходимы ограничения во всём. Это касается и свободы. Именно в таких условиях люди останутся людьми, по мнению режиссёра.