Андрей Кончаловский дал негативную оценку Никите Хрущёву как человеку и как руководителю. Режиссёр назвал его человеком неумным. И добавил, что одна из главных ошибок Хрущёва — развенчание культа личности Сталина.
"Я думаю, что многие коммунисты после 20-го съезда остались огорчены, и я думаю, это было плохим решением Хрущева. Я согласен с Мао Цзэдуном, который сказал: "Хрущёв идиот, он предал коммунизм". И в Китае он (Мао. — Прим. ред.) до сих пор на стенах, а китайцы строят общество на его идеях. Поэтому, я думаю, это было одно из примитивных решений Хрущёва, который был настоящим крестьянином. Он не был очень умным человеком. Может, умнее Ельцина, извините меня", — сказал Кончаловский.
Кроме того, Кончаловский заявил, что людям просто необходимы ограничения во всём. Это касается и свободы. Именно в таких условиях люди останутся людьми, по мнению режиссёра.
"Абсолютная свобода не создаёт ничего, кроме зоопарка. В этом смысле я считаю, что дефицит необходим для того, чтобы человек был человеком. Когда слишком холодно или слишком жарко, человек теряет человеческие черты. Дефицит во всем, включая свободу," — считает кинорежиссёр.
Политики стирают грань сатиры и реальности.