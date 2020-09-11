Елизавета Боярская: маски снимаем только перед сценой

Известная актриса Елизавета Боярская поделилась, что все в театре работают в усиленном санитарном режиме. Маски, безопасное расстояние, санитайзеры — всё это для всех обязательно. А в гримёрную пускают не более двух человек.

Кроме того, Елизавета поделилась, что этот театральный сезон она начинает с участия в спектакле "Три сестры" по А. П. Чехову.