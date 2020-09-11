Известная актриса Елизавета Боярская поделилась, что все в театре работают в усиленном санитарном режиме. Маски, безопасное расстояние, санитайзеры — всё это для всех обязательно. А в гримёрную пускают не более двух человек.
Кроме того, Елизавета поделилась, что этот театральный сезон она начинает с участия в спектакле "Три сестры" по А. П. Чехову.
"Репетировать начали с 25 августа. У нас, к сожалению, из-за пандемии не случилась премьера спектакля "Братья Карамазовы" по роману Достоевского, которая была запланирована на 11-12 апреля. Показывать его будем уже в октябре. А открываем сезон 21 сентября давнишним и любимейшим спектаклем "Три сестры"", — рассказала Боярская.
Политики стирают грань сатиры и реальности.