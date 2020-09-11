Ляйсан Утяшева не только замужем за коллегой по цеху Харламова, но и сама дружит с комиком. Недавно гимнастка проговорилась, что во время пребывания у неё в гостях Харламов был в отличном настроении. О страданиях по поводу развода и речи не шло, по словам Ляйсан.

"Он сейчас свободен. Я ничего не скажу, но у меня на дне рождения он был свободный и легкий. Подарил мне кулинарную книгу. Я сказала: "Захаживай, буду и тебя кормить. Всех вылечим". — неожиданно проговорилась Ляйсан Утяшева.

"Я уверена, что никто не страдает. То, что Харламов не страдает, было очень видно. Он самый завидный жених. Девчонки, активизируемся!", — призвала Утяшева.