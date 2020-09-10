Поклонники обсуждают "натянутую кожу" на лице Аллы Пугачёвой

Поклонники Аллы Пугачёвой восхищаются внешним видом певицы на её снимках в Instagram. Но, судя по всему, Примадонна хорошо ретуширует свои фотографии, так как на шоу Максима Галкина были видны все недостатки её внешности.

Зрители начали активно обсуждать внешний вид Пугачёвой.

Большинство поклонников были рады видеть королеву российской эстрады. Певица приятно удивила зрителей своим характером и манерой поведения. Зрители отмечают, что Примадонна продемонстрировала скромность и открытость в общении.

Главным предметом обсуждения всё же стала внешность певицы. Алла Борисовна не любит поднимать тему пластических операций, но на её лице заметны следы подтяжек лица.

Аудитория шоу "Музыкалити" заметила, что у Пугачёвой кожа на лице как будто натянута. Фанаты раскритиковали певицу за чрезмерное увлечение пластикой.

Ранее Пугачёва высказалась о состоянии современной музыки.