Дочь Михаила Ефремова рассказала, что мать била её под музыку Земфиры

Анна-Мария Ефремова, дочь осуждённого за "пьяное" ДТП Михаила Ефремова, пожаловалась на избиения со стороны её матери — актрисы Ксении Качалиной.

Девушка признаётся, что её детство никогда не было таким, как у "звёздных деток". Несмотря на то, что Анна-Мария воспитывалась в творческой среде и долго жила на Гоа, в памяти у неё остались не самые приятные воспоминания.

Девушка заявила, что была вынуждена жить с пьющей матерью, которая к тому же постоянно поднимала на неё руку.

Многие зрители помнят Ксению Качалину по фильму "Дикая любовь". Также она принимала участие в проектах Ренаты Литвиновой. После развода с Ефремовым, женщина пыталась найти себя и вместе с дочерью уехала на Гоа.

Там она начала выпивать, а позднее даже пристрастилась к наркотикам.