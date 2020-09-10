Анна-Мария Ефремова, дочь осуждённого за "пьяное" ДТП Михаила Ефремова, пожаловалась на избиения со стороны её матери — актрисы Ксении Качалиной.
Девушка признаётся, что её детство никогда не было таким, как у "звёздных деток". Несмотря на то, что Анна-Мария воспитывалась в творческой среде и долго жила на Гоа, в памяти у неё остались не самые приятные воспоминания.
Девушка заявила, что была вынуждена жить с пьющей матерью, которая к тому же постоянно поднимала на неё руку.
Многие зрители помнят Ксению Качалину по фильму "Дикая любовь". Также она принимала участие в проектах Ренаты Литвиновой. После развода с Ефремовым, женщина пыталась найти себя и вместе с дочерью уехала на Гоа.
Там она начала выпивать, а позднее даже пристрастилась к наркотикам.
"Можете представить себе, какое детство у меня было, — рассказала она во время эфира собственного YouTube-шоу "Между нами". — Как вы думаете, почему я такая худая? А просто от недокармливания, когда я была маленькая, меня не кормили нормально. Но самое жуткое — это врубание Земфиры на полную мощность в 3-4 ночи, когда тебе в школу на следующий день. Если мне сейчас включить некоторые песни, у меня тут же начнутся вьетнамские "флешбэки" — буду забиваться в угол и покачиваться… Всё потому, что моя мама очень любила пить, Земфиру и под её песни бить меня", — написала Анна Мария.
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